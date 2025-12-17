Капремонт спортивного корпуса № 1 спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуево выполнили на четверть

В Ликино-Дулево Орехово-Зуево уже более чем на 25% выполнили капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортшколы «Феникс». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на улице Калинина. Здание было построено в 1970-х годах и требовало комплексного обновления.

На площадке ежедневно работают 100 специалистов и задействованы 5 единиц техники. Рабочие завершили демонтаж старых конструкций и перешли к общестроительным и отделочным работам, параллельно ведется ремонт кровли здания.

«Феникс» является единственным доступным спортивным комплексом в микрорайоне ЛиАЗ и включает в себя стадион, бассейн и корпус для игровых видов спорта. Завершение всех ремонтных работ запланировано к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по повышению эффективности спортивных объектов.