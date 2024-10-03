Капремонт стадиона «Чайка» завершается в Королеве

В микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева завершается капитальный ремонт стадиона «Чайка», работы закончат до конца октября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 27 человек. Общая строительная готовность — 94%. Строители завершают фасадные работы, заканчивают монтаж потолков и вентиляции, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Вскоре рабочие приступят к расстановке оборудования. Капремонт здания 1957 года постройки проводят в рамках госпрограммы. В нем расположены раздевалки, медкабинет и кабинет дежурного врача, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой, многофункциональный радиоузел, электрическое табло, система освещения и автостоянка.

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