Капремонт стадиона «Торпедо» проведут в Орехово-Зуево в следующем году

В 2025 году в Орехово-Зуево проведут капитальный ремонт стадиона «Торпедо» и спортивного комплекса, работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочим предстоит обновить футбольное поле и беговые дорожки, провести ремонт помещений спортивных залов, раздевалок, заменить инженерные сети, сантехническое оборудование, провести благоустройство прилегающей территории и не только. Площадь объекта превышает 12 тысяч квадратных метров. Стадион является базой футбольной спортшколы «Спартак-Орехово», каждый день его посещают около 100 человек. В последний раз его реконструировали в 2007 году.

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