Капремонт стартовал в двух корпусах Люберецкой областной больницы

В Люберцах начали капитально ремонтировать два корпуса Люберецкой областной больницы. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объекты расположены на улице Кирова. Они были построены в 1937 году. Их отремонтируют в рамках госпрограммы.

Сейчас на площадке трудятся 85 человек. На объекте проводятся работы по демонтажу конструкций.

В рамках ремонта в корпусах проведут кровельные и фасадные работы, обновят инженерные коммуникации, заменят сантехнику, установят новые двери и окна, закупят новое оборудование.

Завершить ремонтные работы планируется до конца следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что больницы региона в этом году оснастят 32 новыми рентген-аппаратами «С-дуга».