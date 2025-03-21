Капремонт стартовал в двух корпусах Люберецкой областной больницы
В Люберцах начали капитально ремонтировать два корпуса больницы
Фото: [Медиасток.рф]
В Люберцах начали капитально ремонтировать два корпуса Люберецкой областной больницы. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Объекты расположены на улице Кирова. Они были построены в 1937 году. Их отремонтируют в рамках госпрограммы.
Сейчас на площадке трудятся 85 человек. На объекте проводятся работы по демонтажу конструкций.
В рамках ремонта в корпусах проведут кровельные и фасадные работы, обновят инженерные коммуникации, заменят сантехнику, установят новые двери и окна, закупят новое оборудование.
Завершить ремонтные работы планируется до конца следующего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что больницы региона в этом году оснастят 32 новыми рентген-аппаратами «С-дуга».