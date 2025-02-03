Капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы завершат до конца года

В Подмосковье продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы, работы планируют завершить в декабре 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители активно работают над обустройством фасада, укладкой плитки на лестницах и монтажом стеновых панелей. Также проводятся электромонтажные работы и установка профилей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В рамках ремонта строители обновят входную группу и инженерные сети, благоустроят территорию и не только. Его реализуют в два этапа, чтобы не закрывать корпус и продолжать прием пациентов.

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