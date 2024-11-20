Капремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба» продолжается в Дубне

В Дубне на улице Свободы, д. 10а продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба», стойготовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 27 человек. Строители проводят фасадные работы, чистовую отделку, демонтаж входной группы, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, они выполняют работы по благоустройству прилегающей территории и вывозят строительный мусор. В рамках ремонта им предстоит также оснастить помещения современным технологическим оборудованием и мебелью и не только, его проводят по областной госпрограмме за счет средств бюджета. Открыть центр планируют в начале 2025 года.

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