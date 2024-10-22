Капремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба» продолжается в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба», строители приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 30 человек и три единицы техники. Подрядчик завершил демонтаж и кровельные работы, строители приступили к фасадным работам, продолжают монтаж откосов и перегородок, прокладывают инженерные сети, выполняют устройство полов, вывозят строительный мусор», — говорится в сообщении.

Здание построили в 1961 году, его площадь составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит обновить фасады, кровлю и внутреннюю отделку, установить новое оборудование и мебель и не только. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Завершить ремонт планируется до конца 2024 года.

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