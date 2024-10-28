Капремонт центра компетенций продолжается в подмосковного Пушкино

В городе Пушкино продолжается капитальный ремонт в «Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королева», строители завершают демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке более 20 рабочих и одна единица техники. Завершаются демонтажные и кровельные работы, проводится кладка внутренних перегородок, ведутся отделочные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь центра составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование и не только. Завершить работы планируют в 2025 году.

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