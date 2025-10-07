Капремонт Центра культуры и искусств в Рузе завершится до конца октября

В Рузе до конца октября завершится капитальный ремонт Центра культуры и искусств. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Волоколамском шоссе. Его ремонтируют в рамках нацпроекта за счет бюджетных средств. Площадь объекта составляет 1,1 тыс. кв. м.

На данный момент работы выполнены на 90%. В здании уже установили новые окна, привели в порядок крышу, утеплили фасад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабного проекта по модернизации домов культуры региона — «Умный ДК».