Капремонт Центра образования стартовал в Электроуглях
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Маяковского в Электроуглях начался капитальный ремонт Центра образования № 30, работы пройдут в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на площадку 26 сентября, завез оборудование и инструмент, демонтажные работы начали вести уже на следующий день. Сейчас ведется демонтаж полов, потолков, окон и дверей», — говорится в сообщении.
В работах задействованы 23 человека. Им предстоит обновить фасад и кровлю здания, провести замену инженерных систем, сантехнического оборудования, внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, строители установят современную мебель и оборудование для классов, спортзала, пищеблока. Завершить работы планируют в августе 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.