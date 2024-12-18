Капремонт Центра развития творчества детей и юношества проведут в Чехове
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В городском округе Чехов на улице Чехова, д. 27 проведут капитальный ремонт Центра развития творчества детей и юношества, контракт на проведение работ заключили с ООО «Гефест-Строй. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории и не только. Завершить ремонт планируют в 2025 году.
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