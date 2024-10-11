Капремонт учебного корпуса и мастерских автомобильно-дорожного колледжа продолжается в Бронницах
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Бронницы на улице Л. Толстого, 11 продолжается капитальный ремонт автомобильно-дорожного колледжа, работы проходят в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте работают 52 человека. Подрядчик занимается штукатуркой стен подвальных помещений, монтажом системы вентиляции и отопления, заменой оконных блоков, гидроизоляцией кровли», — говорится в сообщении.
Стройготовность объекта достигла 45%. В рамках ремонта рабочим предстоит заменить инженерные сети и оборудование в зданиях учебного корпуса и мастерских, обновить фасады, провести кровельные и другие ремонтные работы. Открыть образовательное учреждение планируют в первом квартале 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.