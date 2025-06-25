Капремонт в детской школе искусств в Королеве перешел в стадию завершения

В Королеве капитальный ремонт в детской школе искусств перешел в финальную стадию. На данный момент работы выполнены уже на 70%, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на Октябрьской улице. До проведения ремонтных работ в нем обучались около 1,5 тыс. воспитанников.

На объекте уже провели работы по демонтажу. Близятся к завершению кровельные работы. Продолжается внутренняя отделка, фасадные работы, монтаж инженерных сетей.

Завершить работы планируется к 1 сентября. В учреждении обновят систему отопления, заменят коммуникации, благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении детских школ искусств региона инструментами и оборудованием.