Капремонт в детской школе искусств в Королеве перешел в стадию завершения
В Королеве ремонт в детской школе искусств выполнен уже на 70%
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Королеве капитальный ремонт в детской школе искусств перешел в финальную стадию. На данный момент работы выполнены уже на 70%, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение находится на Октябрьской улице. До проведения ремонтных работ в нем обучались около 1,5 тыс. воспитанников.
На объекте уже провели работы по демонтажу. Близятся к завершению кровельные работы. Продолжается внутренняя отделка, фасадные работы, монтаж инженерных сетей.
Завершить работы планируется к 1 сентября. В учреждении обновят систему отопления, заменят коммуникации, благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении детских школ искусств региона инструментами и оборудованием.