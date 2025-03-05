Капремонт в ДК им. Нариманова в Шатуре выполнили наполовину

В Шатуре уже на 51% выполнили работы в рамках капремонта Дома культуры имени Н. Н. Нариманова. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте ремонтируют фасад и кровлю, проводят отделку. Также устанавливаются инженерные системы и благоустраивается прилегающая территория.

Как отметили в министерстве, в рамках ремонтных работ восстановят исторический облик здания. ДК был возведен в 1929 году по проекту известных архитекторов братьев Весниных.

Ремонтные работы на объекте планируется завершить к сентябрю текущего года.

Ранее в ведомстве рассказали, что августе будет завершен капремонт лицея №14 в Щелково.