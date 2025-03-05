В лицее №14 в Щелково завершились демонтажные работы

В Щелково в августе текущего года планируется завершить капремонт лицея №14. О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью почти 3,7 тыс. кв. м. расположено на Институтской улице. На данный момент в нем выполнены работы по демонтажу. Также на 50% выполнили отделочные работы.

Сейчас в здании проводятся кровельные и фасадные работы. Кроме того, устанавливаются инженерные системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области до 2026 года отремонтируют 14 школ искусств.