Капремонт в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выполнили на 25% в Щелково

В Щелково на 25% отремонтировали школу № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на Заводской улице. Сейчас здесь работают 30 человек. Рабочие занимаются отделкой внутренних помещений, установкой перегородок, монтажом инженерных систем, заменой окон.

«Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году откроется после капремонта школа в Кашире.