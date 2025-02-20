Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминске выполнили уже наполовину. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 51%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение в поселке Васильчиново было построено в 1965 году. Площадь двухэтажного здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. Ремонтные работы здесь проводятся за счет бюджетных средств.

В ремонте задействованы более 50 рабочих. Они практически завершили кровельные работы. Фасадные работы выполнены более чем наполовину. Также проводится предчистовая отделка помещений, монтаж инженерных систем.

В школе заменят отопительную, вентиляционную, канализационную системы, приведут в порядок фасад и кровлю, установят новое оборудование и мебель. Также благоустроят территорию, прилегающую к зданию. Обновленное учреждение откроют 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность завершения капремонта в школах в установленные сроки. Глава региона отметил, что это требует строгого контроля.