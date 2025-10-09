Капремонт водоводов у деревни Лучинское Подольска завершат в январе 2026 года
В январе в Подольске завершится ремонт водоводов у деревни Лучинское
Фото: [t.me/GrArtamonov]
Капремонт водоводов питьевой воды у деревни Лучинское Подольска завершится в январе следующего года. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Кроме того, при поддержке Правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева будет построен блок водоподготовки на водозаборном узле «Деснинский» вблизи деревни Армазово, обновлен водовод от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на улице Заводской, а также переложен аварийный участок водоводов от ВНС второго подъема Деснинского ВЗУ до перехода через реку Десну», - рассказал глава.
Протяженность участка от скважины № 13 Кленово-Чегодаевского каскада до водонасосной станции Лучинское превышает 4,5 км. Диаметр водоводов составляет 500 мм. Сейчас проводится сварка труб, обустраиваются траншеи и проходят подготовительные работы.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области будет модернизировано 150 объектов водоснабжения и водоотведения.