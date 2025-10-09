Капремонт водоводов у деревни Лучинское Подольска завершат в январе 2026 года

«Кроме того, при поддержке Правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева будет построен блок водоподготовки на водозаборном узле «Деснинский» вблизи деревни Армазово, обновлен водовод от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на улице Заводской, а также переложен аварийный участок водоводов от ВНС второго подъема Деснинского ВЗУ до перехода через реку Десну», - рассказал глава.