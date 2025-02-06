Капремонт Волоколамской больницы завершится в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье будет завершен капремонт Волоколамской центральной районной больницы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено в селе Осташево в микрорайоне 11А. Ремонт проводится в главном корпусе за счет бюджетных средств в рамках госпрограммы Подмосковья.

На объекте уже отремонтировали помещения, собрали каркас лифта, обновили системы водоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции, а также сети пожарной сигнализации. Электрические шкафы уже готовы к подключению, а корпус — к завершающей отделке.

Как отметили в министерстве, за ходом работ на площадке помогает следить кот. Животное стало настоящим талисманом стройки.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.