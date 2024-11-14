Капремонт второго лицея продолжается в Ступино

На улице Тимирязева в городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт лицея № 2, строители наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 25 рабочих. Им предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование и другие работы. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Воздвижение», он планирует завершить ремонт к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.