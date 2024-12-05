Капремонт второй школы начался в поселке Белоомут Луховицкого округа

В поселке Белоомут Луховицкого округа начался капитальный ремонт школы № 2, расположенной на улице Гагарина, стр. 5, работы проведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Площадь объекта составляет более 2,2 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит провести кровельные, отделочные и фасадные работы, провести обустройство водосточных систем и не только. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.