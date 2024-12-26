Капремонт зданий дошкольного отделения четвертой гимназии в Дзержинском завершат до конца года

Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии № 4» на улице Спортивная в Дзержинском планируют завершить до конца 2024 года, стройготовность объекта превысила 87%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 50 рабочих и три единицы техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, заканчивают работы по благоустройству близлежащей территории, внутри здания происходит расстановка новой мебели и техники, ведутся пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта капремонта объектов образования. Площадь зданий составляет более 1,8 тыс. и 978 кв. м. Строителям предстояло провести в них кровельные и фасадные работы, заменить все инженерные сети, окна и двери, обновить внутренние помещения и не только.

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