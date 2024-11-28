Капремонт зданий дошкольного отделения четвертой гимназии завершается в Дзержинском

На улице Спортивная в Дзержинском завершается капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии № 4», их стройготовность достигла 73%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 65 рабочих и три единицы техники. Ведется отделка помещений — покраска стен, укладка напольной плитки, электромонтажные работы, монтаж системы отопления, устройство теплого пола, установка дверей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют устройство проездов и тротуаров, а также установку малых архитектурных форм на прилегающей территории. Работы проходят в рамках президентского проекта капремонта объектов образования, завершить их планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.