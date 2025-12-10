Каратисты из Подольска получили восемь медалей на Кубке России по киокусинкай

Каратисты из Подольска завоевали восемь медалей на Кубке России по киокусинкай. Соревнования проходили в Краснодаре с 5 по 8 декабря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта Школьной лиги.

Подмосковье на турнире представил спортивный клуб «Подольск — Додзе». В результате спортсмены завоевали восемь медалей, в том числе три золотые, три серебряные и две бронзовые.

В клубе «Подольск — Додзе» занимаются около 1 тыс. жителей Подольска всех возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о повышении эффективности спортивных учреждений региона.