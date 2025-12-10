Каратисты из Подольска получили восемь медалей на Кубке России по киокусинкай
Подольские спортсмены завоевали восемь наград на Кубке России по карате
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Каратисты из Подольска завоевали восемь медалей на Кубке России по киокусинкай. Соревнования проходили в Краснодаре с 5 по 8 декабря.
Подмосковье на турнире представил спортивный клуб «Подольск — Додзе». В результате спортсмены завоевали восемь медалей, в том числе три золотые, три серебряные и две бронзовые.
В клубе «Подольск — Додзе» занимаются около 1 тыс. жителей Подольска всех возрастов.
