В Кашире стартовали отделочные работы в рамках капремонта школы

На улице Маршала Астахова, д.1, в Кашире, продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1, строители наполовину завершили демонтажные работы и приступили к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети. Площадь здания превышает 3,9 тыс. кв. м.

Строителям предстоит заменить оконные блоки, возвести внутренние перегородки, установить короба вентиляции, осуществить покраску стен, заливку и укладку пола, установить новые двери и осветительные приборы и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.