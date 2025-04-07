Каширский регоператор в марте вывез почти 570 тыс. кубометров мусора

Каширский регоператор по итогам марта вывез более 569 тыс. кубометров мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мусор был вывезен из Ленинского округа, Домодедово, Котельников, Дзержинского, Ступино, Каширы, Коломны, Серебряных Прудов, Озер, Луховиц.

Как отметили в министерстве, в Подмосковье близится начало дачного сезона. В связи с этим ожидается увеличение объема вывоза отходов с участков и СНТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо объяснить жителям, как утилизировать крупногабаритный мусор.