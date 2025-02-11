Каширский регоператор за неделю заменил мусорные контейнеры в шести округах Подмосковья
Каширский регоператор за неделю заменил мусорные баки на 56 площадках
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Каширский региональный оператор за неделю с 3 по 9 февраля заменил мусорные баки на 56 контейнерных площадках Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели в шести округах региона: в Домодедово, Котельниках, Коломне, Дзержинском, Кашире, Ленинском округе. Наибольший объем работ провели в Ленинском округе и Коломне, где заменили контейнеры по 17 и 15 адресам соответственно.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритного мусора.