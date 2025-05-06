Казаки примут участие в параде Победы

Более 46 тыс. казаков стали участниками СВО

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Фото: [t.me/vskoru]

Порядка 46 тыс. казаков стали участниками специальной военной операции с момента начала ее проведения, в знак признания военных заслуг казачества некоторые из них примут участие в параде Победы. Об этом в своих социальных сетях сообщило Всероссийское казачье общество.

«Впервые казаки в составе парадных расчетов прошли по Красной площади 24 июня 1945 года. И сегодня казаки по праву, как и их предки 80 лет назад, вновь примут участие в параде Победы», — отметили во Всероссийском казачьем обществе.

На передовой находятся 27 добровольческих казачьих подразделений, 11 казаков были удостоены звания Героя Российской Федерации, уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».

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