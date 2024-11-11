Киберсоветы для госслужащих появились на подмосковном портале госуслуг

На региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» появилась информация о защите госслужащих от киберугроз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новую тематическую страницу создали при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» жители региона также могут проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.