Кинологический центр появится в Воскресенске в следующем году

В 2025 году в Воскресенске построят кинологических центр и завершат реконструкцию здания Воскресенского колледжа, стройготовность объектов на первом этапе работ составляет 48%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Они проходят в два этапа. В ходе первого этапа реконструируют существующие четыре корпуса, возведенные в 1975–1976 годах, возведут гараж для служебных полицейских машин и контрольно-пропускной пункт, на втором — построят кинологический центр. В его составе будут вольеры для служебных собак, специальные вольеры-изоляторы для собак, здание кормокухни и специальная тренировочная площадка.

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