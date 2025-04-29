Кинопоказ к 60-летию со дня выхода фильма «Вызываем огонь на себя» прошел в Химках

В Химках провели показ фильма «Вызываем огонь на себя», который был приурочен к 60-летию со дня выхода киноленты. Об этом рассказали в администрации округа.

Кинопоказ прошел в дошкольном отделении Сходненской гимназии № 23. Его посетили депутаты, общественники и жители.

Как отметил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, лента рассказывает о мужестве и преданности своей стране, показывает значимость борьбы за свободу. Он подчеркнул, что фильм актуален и сейчас.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области готовятся к масштабному празднованию Дня Победы.