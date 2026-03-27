Кирилл Карасев поздравил ГУ Росгвардии по Подмосковью с 10-летием со дня образования

В Подмосковье отметили 10-летие со дня образования Росгвардии. Личный состав ведомства поздравил от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

В рамках торжественной церемонии, участниками которой стали более 250 человек, Карасев вручил сотрудникам спецподразделений награды. Он отметил их верность долгу, высокий профессионализм и безупречную службу.

В завершение церемонии состоялся праздничный концерт. Выступили артисты ансамбля песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии 23 февраля вручил государственные и областные награды.