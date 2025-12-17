Китайской делегации показали в Подольске технологии клонирования овец и выращивания осетровых

В Федеральном исследовательском центре животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста в Подольске состоялась встреча с делегацией из Китайского сельскохозяйственного университета. Гостям продемонстрировали передовые научные разработки, включая технологии клонирования животных и выращивания стерляди и сибирского осетра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность использования технологий и ИИ в сфере сельского хозяйства.

Для китайских специалистов организовали экскурсию по ключевым лабораториям и экспериментальным площадкам центра и рассказали о работе Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.

Гости ознакомились с исследованиями в области экспериментальной эмбриологии, селекции, молекулярной генетики. В операционном модуле им показали процесс получения яйцеклеток у овец, а также экспериментальную установку замкнутого водоснабжения для исследований осетровых рыб.

