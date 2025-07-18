Класс для будущих ветеринаров появится в одной из школ Подольска

Класс для будущих ветеринаров появится в школе № 29 Подольска в рамках агротехнологического образовательного направления естественно-научного профиля.

К новому учебному году в Подмосковье будет открыто 14 новых школ, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ветеринарном классе в Подольске будут обучать будущих биологов, ветеринаров и агрономов. Обучению будет способствовать наличие на территории школы биоэнергетического комплекса с оранжереей, где воссозданы специальные климатические зоны для содержания разных видов животных.

Образовательные программы уже сформированы. Также были заключены договоры с Тимирязевской академией, ВИЖ имени Л. К. Эрнста, Подольским роддомом и ветклиникой.

Пройти собеседование и подать документы на обучение в этом классе можно до 20 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах региона к 1 сентября.