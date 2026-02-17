Классный час, посвященный героям родного края, прошел в Луховицком авиационном техникуме
Фото: [Министерство образования МО]
Классный час «Герой из соседнего двора» провели в авиационном техникуме Луховиц в рамках реализации проекта «Разговоры о важном». Подробнее о занятии рассказали в Министерстве образования Московской области.
В ходе мероприятия журналист и краевед Игорь Селкин рассказал студентам о поэте и авторе сборника «Автомат и гитара» Игоре Морозове.
«Участники отметили, что лекция помогла лучше понять вклад людей, чья деятельность может оставаться незамеченной, но тем не менее оказывает значительное влияние на общество», - рассказали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал новый модуль обучения по программе «Герои Подмосковья».