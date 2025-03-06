Кластер «Машиностроение» открылся в техникуме Орехово-Зуево
Центр проекта «Профессионалитет» открыли в техникуме в Орехово-Зуево
Фото: [Министерство образования МО]
В техникуме Орехово-Зуево состоялось открытие образовательного кластера «Машиностроение». Его запустили в рамках реализации проекта «Профессионалитет», передает Министерство образования Московской области.
В центре смогут пройти обучение студенты восьми учреждений Орехово-Зуево, а также Павловского Посада, Егорьевска и Шатуры. Каждый год на обучение будут принимать порядка 700 человек.
В центре обустроили семь специализированных зон. Благодаря использованию современного оборудования учащиеся смогут освоить профессию в условиях, которые максимально приближены к условиям на реальном заводе.
Ранее сообщалось, что школьники региона поучаствовали в мастер-классах проекта «Каникулы в колледже».