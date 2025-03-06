Кластер «Машиностроение» открылся в техникуме Орехово-Зуево

Центр проекта «Профессионалитет» открыли в техникуме в Орехово-Зуево

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Фото: [Министерство образования МО]

В техникуме Орехово-Зуево состоялось открытие образовательного кластера «Машиностроение». Его запустили в рамках реализации проекта «Профессионалитет», передает Министерство образования Московской области.

В центре смогут пройти обучение студенты восьми учреждений Орехово-Зуево, а также Павловского Посада, Егорьевска и Шатуры. Каждый год на обучение будут принимать порядка 700 человек.

В центре обустроили семь специализированных зон. Благодаря использованию современного оборудования учащиеся смогут освоить профессию в условиях, которые максимально приближены к условиям на реальном заводе.

Ранее сообщалось, что школьники региона поучаствовали в мастер-классах проекта «Каникулы в колледже».

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