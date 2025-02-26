Подмосковные школьники посетили мастер-классы проекта «Каникулы в колледже»

Более 2 тыс. подмосковных девятиклассников посетили мастер-классы в рамках проекта по профориентации «Каникулы в колледже», которые прошли в четырех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьники из Клина, Лобни и Химок познакомились с мастерскими, лабораториями, учебными кабинетами колледжа и не только. Для них организовали мастер-классы по сестринскому делу, парикмахерскому искусству, кулинарии, ремонту автомобилей и так далее.

«Несомненно, такое мероприятие станет отличным шансом для школьников сделать осознанный выбор своей будущей профессии и понять, какие возможности открывает перед ними колледж «Подмосковье», — отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.