Климовский трубный завод с начала года выпустил более 50,5 тыс. тонн продукции

Климовский трубный завод в Подольске за три квартала текущего года произвел более 50,5 тыс. тонн полимерной трубной продукции. Об этом руководство предприятия рассказало министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллу Григорьеву в рамках его рабочего визита на объект.

На заводе производят трубы, фитинги, колодцы и емкости. Все это используется при реализации крупных инфраструктурных проектов по всей стране. Основной объем поставок приходится на ЦФО.

В рамках визита Кириллу Григорьеву представили научно-производственную базу предприятия, процессы производства и контроля качества продукции. Также министр провел на предприятии рабочее совещание на тему развития и модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Завод является крупнейшим в Европе предприятием по производству полиэтиленовых труб. Здесь работает 25 технологических линий и 16 литьевых машин. Ожидается, что к концу года на предприятии произведут более 60 тыс. тонн продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в высокой стадии строительства находятся пять государственных индустриальных парков.