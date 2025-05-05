Клинико-диагностический центр открыли в родильном стационаре МОЦОМД

Клинико-диагностический центр начал работать на базе родильного стационара МОЦОМД. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В центре оказывают медпомощь беременным женщинам, у которых диагностированы различные патологии. При этом не только из Люберец, но и из других городов Подмосковья.

«Внедрение КДЦ в структуру родильного стационара позволяет обеспечить оперативное взаимодействие специалистов различных профилей, что особенно важно при ведении сложных клинических случаев», — отметила заместитель главврача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.

Попасть на прием в КДЦ можно по направлению своего лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медучреждений в области. Он подчеркнул, что это позволяет спасать больше жизней.