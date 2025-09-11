Количество автобусов увеличили на маршрутах в Подольске

В Подольске увеличили количество автобусов на маршрутах, а также оптимизировали расписание нескольких маршрутов. До этого важность оптимизации маршрутов отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, автобусы на маршруте №1045 теперь заходят в Парковый микрорайон и подвозят к детской поликлинике, а маршрут №20 продлили до Лемешовского кладбища.

На маршруте №11 появились дополнительные рейсы, на маршрутах №№1, 3, 29 и 520 интервалы движения сделали более равномерными.

На маршруте №65 заменили автобус среднего класса на большой, а автопарку МАП №5 скоро передадут семь автобусов большого класса.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством региона работу общественного транспорта.