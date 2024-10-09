Количество ДТП с пострадавшими снизилось в Подмосковье

С начала 2024 года в Подмосковье зафиксировали чуть более 2,8 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 4% ниже в сравнении с прошлым годом, число погибших снизилось на 7%, раненых — на 6%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и на переходах, а также аварии с участием СИМ. Отмечу, что почти на 40% выросло число наездов на животных», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве призвали водителей проверить давление в шинах, заряд аккумулятора и фары, чтобы снизить риск попадания в аварию в осеннее время. Кроме того, стоит регулярно протирать стекла и убирать загрязнения на лобовом стекле. Пешеходам также посоветовали надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.