Количество народных дружин увеличилось в Московской области

В Подмосковье увеличилось количество народных дружин. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Наиболее заметный рост выявили в Подольске, Одинцово и Электростали. В первых двух округах число участников народных дружин выросло на 12 человек, в Электростали — на 13 человек.

Всего в регионе действует 79 народных дружин, в том числе 23 дружины из числа членов казачьих обществ, в которых состоят более 2,1 тыс. человек. Самая многочисленная народная дружина Подмосковья — в Балашихе. В ее состав входят 210 человек.

Желающие стать народными дружинниками могут обратиться в администрацию по месту жительства или в одну из существующих народных дружин. Их список и контакты представлены здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет.