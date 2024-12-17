Количество субъектов малого и среднего предпринимательства возросло в Подмосковье

По итогам 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло почти на 21 тысячу. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тысяч, более 323 тысяч из которых — индивидуальные предприниматели», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на долю МСП в экономике Подмосковья приходится около 30%. В регионе представителям бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предоставляют различные меры поддержки, узнать подробнее о них можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.