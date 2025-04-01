Колледжи и вузы Подмосковья, участвующие в проекте «Профессионалитет», примут новых студентов в 2025 году

Колледжи, техникумы и вузы Подмосковья, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», примут новых новых студентов в этом году. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В проекте участвуют 36 колледжей и техникумов, а также два вуза региона. С 2022 года он объединил свыше 13 тыс. студентов в 14 образовательных кластерах Подмосковья.

Партнерами проекта в области являются более 16 предприятий-партнеров, в том числе Раменский приборостроительный завод, концерн «Калашников», АО «Мособлгаз» и другие.

Кластеры проекта в регионе созданы по девяти ключевым отраслям экономики. Это машиностроение, сельское хозяйство, педагогика и др. В 2025 году будут открыты три новых кластера по трем новым направлениям: атомная отрасль, информационные технологии, индустрия робототехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год обучение в ресурсном центре на базе РГУТИС пройдут 10 тыс. специалистов туриндустрии.