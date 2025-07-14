Коллектив из Подольска одержал победу в областной «Битве хоров»

Хор русской песни «Стрелковские зарницы» из сельского дома культуры «Быково» Подольска одержал победу в номинации «Песни юности моей» областной «Битвы хоров».

За победу в конкурсе боролись артисты из 11 округов Подмосковья — 165 участников проекта «Активное долголетие». Участницы из Подольска исполнили песни «Вишенье» Григория Пономаренко и «Доброе сердце России» Анатолия Ушкарева.

В этом году хор отметил свое 55-летие. У него уже есть звание народного коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «Активное долголетие» и подчеркнул, что проект должен развиваться.