Коллектив из Подольска вошел в тройку лучших на окружном этапе всероссийского хорового фестиваля

Народный коллектив «Академический хор «Гравитация» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» Подольска стал лауреатом окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля по ЦФО.

В Подмосковье до этого прошли осенние фестивали в парках, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Битва хоров прошла в Тверском музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского. За победу боролись 20 коллективов из разных регионов России.

Представители Подольска исполнили композиции «Богородице Дево, радуйся» Арво Пярт и «Победу» Владимира Синенко, а также сцену из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В результате коллектив занял третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех на фестиваль имени Чайковского в Клину.