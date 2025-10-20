Коллектив из Подольска вошел в тройку лучших на окружном этапе всероссийского хорового фестиваля
Хор из Подольска стал лауреатом окружного этапа всероссийского фестиваля
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Народный коллектив «Академический хор «Гравитация» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» Подольска стал лауреатом окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля по ЦФО.
В Подмосковье до этого прошли осенние фестивали в парках, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Битва хоров прошла в Тверском музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского. За победу боролись 20 коллективов из разных регионов России.
Представители Подольска исполнили композиции «Богородице Дево, радуйся» Арво Пярт и «Победу» Владимира Синенко, а также сцену из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В результате коллектив занял третье место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех на фестиваль имени Чайковского в Клину.