Команда губернатора Подмосковья организовала передачу тепловизоров и дронов бригаде спецназа ВДВ

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Доброе дело» передала бригаде спецназа ВДВ тепловизоры и дроны, которые позволят следить за передвижением противника и наносить удары по обнаруженным целям в ходе специальной военной операции в круглосуточном режиме.

В передаче оборудования приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

«Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее», — подчеркнул Духин.

Швелидзе напомнила, что гумпомощь военным и мирным жителям в новые и приграничные регионы в Подмосковье собирают уже почти три года, в этой работе задействованы команда правительства, представители бизнеса и неравнодушные местные жители.

«За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они — вклад в нашу общую победу», — добавила она.

В регионе функционируют 87 пунктов сбора гуманитарной помощи, за весь период в рамках «Доброго дела» в зону СВО, новые регионы и приграничные территории отправлено свыше 160 рейсов, удалось доставить более 7,7 тыс. тонн груза. В этот раз оборудование спецназу ВДВ передала также компания «Чистая линия».

«От лица разведчиков нашей бригады хочу выразить огромную благодарность за помощь. Дроны сейчас — неотъемлемая часть боевых действий», — сказал один из бойцов.

Напомним, что проект «Доброе дело» стартовал в Подмосковье в 2022 году, инициатором стали школьники, поддержку ему оказал губернатор Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.