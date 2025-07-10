Команда из Люберец стала призером чемпионата России по спидвею

Спортсмены из Люберец Алексей Симиков и Иван Симиков стали бронзовыми призерами в рамках этапа I лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мотогонщики представляют команду СТК «Galaxy», они тренируются под руководством Олега Маслова и Станислава Кутузова. Победу в этих соревнованиях одержали спортсмены из Башкирии, представляющие команду «Алтын-мото», второе место — новосибирский тандем «Спидвей-Триумф».

В общей сложности участниками состязаний стали более 20 гонщиков из Москвы, Башкирии, Тольятти, Московской области и других регионов, они прошли на стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский (Республика Башкортостан). Их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

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