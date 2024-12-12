Команда из Московской области заняла третье место в рамках первенства России по фехтованию
Фото: [Пресс-служба УОР №1]
Команда девушек-рапиристок Московская область-1 заняла третье место на первенстве России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, в ее составе выступили Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В ведомстве уточнили, что представительницы региона оказались в тройке лучших среди 42 коллективов. Первое место заняли спортсменки из Курской области, второе — Санкт-Петербурга. В общей сложности в соревнованиях принимают участие более 800 рапиристов, шпажистов и саблистов из 38 регионов России, они проходят в Уфе.
Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.