Команда из Московской области заняла третье место в рамках первенства России по фехтованию

Команда девушек-рапиристок Московская область-1 заняла третье место на первенстве России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, в ее составе выступили Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что представительницы региона оказались в тройке лучших среди 42 коллективов. Первое место заняли спортсменки из Курской области, второе — Санкт-Петербурга. В общей сложности в соревнованиях принимают участие более 800 рапиристов, шпажистов и саблистов из 38 регионов России, они проходят в Уфе.

Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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