Команда из Подольска одержала победу на Кубке «Корсара» для спортсменов с инвалидностью

Открытые городские соревнования Кубок «Корсара» прошли в Подольске. В них приняли участие 82 спортсмена с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также с общими заболеваниями.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на лето было запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий.

В соревнованиях в Подольске участвовали спортсмены со всего региона. Они состязались в дартсе, жульбаке, пулевой стрельбе, толкании ядра, гиревом спорте.

В результате победила подольская команда. Всем лидерам и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции и ремонте спортивных учреждений региона.